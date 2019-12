Medion Akoya S6421 (30022288)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Akoya S6421 is een lichte 15,6 inch laptop. Hij weegt maar 1,93 kilo. De Core i5-processor is vlot, maar oud. De prestaties zijn best goed dankzij de 256 GB grote SSD. Het scherm valt tegen, de WiFi is traag en hij beschikt niet over een vaste netwerkaansluiting. De accuwerktijd met nauwelijks 4,5 uur valt tegen. Het toetsenbord heeft een aantal vervelend kleine toetsen, waaronder 'kleiner dan' (<), 'groter dan' (>) en vraagteken (?). De SSD is erg eenvoudig te vervangen voor een ander model, hiervoor hoef je slechts 1 schroefje te draaien. Om andere zaken te vervangen is het nodig om 15 schroefjes los te draaien. Hoewel het werkgeheugen niet verder is uit te breiden.