Medion Akoya S6421B (30023256)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Medion Akoya S6421 hebben we op 7 maart 2018 gekocht bij Wehkamp voor 499 euro. Deze laptop heeft een oudere i5 aan boord, die is aanmerkelijk trager dan de modernere achtste generatie modellen. Pluspunt is wel de ruime opslag van 1128 GB. Dat bestaat uit een ssd en een hdd. Ook wifi is van de verouderde standaard, de wifi-prestaties zijn desondanks redelijk. De accu is vervangbaar door 14 schroeven en de klep te verwijderen. Jammer genoeg zie je dan dat opslag, werkgeheugen en wifi-chip zijn vastgesoldeerd. Positief is dat het werkgeheugen wel is uit te breiden van 4 naar 12 GB.