Medion Akoya S6425 (30024624)

Deze 15-inch Medion-laptop hebben we geleend van het merk zelf. Hij wordt aangedreven door een vrij krachtige quad-core Intel i5-processor en is daardoor voor de meeste gebruikers ruim snel genoeg. De SSD biedt een capaciteit van 256 GB, wat ook voor de meeste mensen voldoende is. Alleen voor wie een grote verzameling van bestanden of programma's heeft, is de opslag aan de krappe kant. De accuwerktijd van ongeveer 7,5 uur is relatief goed. Het IPS-beeldscherm valt helaas tegen. Ondanks de prettige matte afwerking van het scherm scoort hij door een matige kleurweergave toch onvoldoende. Vooral de kleur blauw is overmatig aanwezig.