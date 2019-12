Medion Akoya S6425-i3-256F8

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Medion S6425-i3-256F8 is een laptop met een vlotte i3-processor en 8 GB werkgeheugen. Dat maakt hem snel genoeg voor dagelijks werk. De 256 GB SSD geeft voor de meeste mensen voldoende opslagruimte. Deze laptop heeft ook een keurige accuwerktijd van net geen acht uur en hij weeg net geen 2 KG. We hebben de laptop geleend van de fabrikant. Eind juli 2018 was hij o.a. verkrijgbaar bij BCC en Alternate voor 499 euro.