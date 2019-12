Medion E4251B-C128F4

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 14-inch laptop van Medion weegt maar 1,36 kilo en is daarmee geschikt om onderweg mee te nemen. De specificaties zijn niet heel indrukwekkend: de 4 GB aan werkgeheugen is vrij beperkt en de Intel Celeron-processor is zeer traag. In de praktijk merk je dat aan lange laadtijden. Het enige pluspunt ten opzichte van andere laptops in deze klasse is de SSD met een opslagcapaciteit van 128 GB. De accuwerktijd van zeven uur is redelijk. We hebben deze laptop geleend van Coolblue.