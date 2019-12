Medion Erazer P6661 (30020930)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Betaalbare laptop met een Intel Core i5 processor en voor dit prijsniveau een snelle grafische kaart. Helaas is deze net niet snel genoeg om in de Full HD resolutie van het beeldscherm te gamen. Laptop heeft een SSHD aan boord, dat is niet zo snel als een SSD, maar sneller dan een harde schijf. Je kunt daar zelf echter relatief eenvoudig een SSD bijzetten.