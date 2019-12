Medion Erazer P6661 (30022363)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Medion Erazer P6661 lijkt half augustus 2017 enkel verkrijgbaar te zijn bij Alternate. Het is een laptop met lekker veel opslag. De Core i5-processor is snel genoeg voor standaard werk. Er is veel opslag ingebouwd: een 128 GB SSD en een 1 TB SSHD. De videokaart is een GeForce GTX950M en die is eigenlijk net te langzaam voor moderne games, terwijl je misschien meer verwacht van deze laptop. De accu is redelijk eenvoudig te benaderen door het klepje dat vast zit met 5 schroeven los te halen. Vervolgens kun je de accu zelf verwijderen na het losschroeven van nog eens 3 schroeven. Voor de SSD, het werkgeheugen en de wifi-module moet de onderkant van de laptop losgehaald worden. Dat lukt na het verwijderen van 13 schroeven.