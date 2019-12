Microsoft Surface Book 2 (HN4-00007)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een luxe laptop met een afneembaar scherm die daardoor ook als tablet te gebruiken is. De kwaliteit van het scherm is heel goed en is dankzij de hoge resolutie erg detailrijk. De SSD van 256 gb biedt net voldoende ruimte, maar voor een laptop in deze prijsklasse mag je meer opslag verwachten. Er is ook een versie van de Surface Book 2 met een grotere schijf aan boord, maar die is nog een stuk duurder. Dankzij de Nvidia GTX 1050 grafische kaart kun je met deze laptop ook een aardig potje gamen. De accuwerktijd is met ruim negen uur prima. We kochten deze laptop begin april bij CoolBlue, voor een prijs van €2250.