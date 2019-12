Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Microsoft Surface Book (9EZ-00010) is een luxe laptop-tablet combinatie met een afneembaar scherm. Microsoft levert een aanraakpen (Surface Pen) mee waarmee je aantekeningen of tekeningen op het scherm kunt maken. De Intel Core i7-processor, 1 TB SSD en de losse Nvidia-videokaart maken hem zeer snel. Ook de accuduur is goed, mede dankzij de tweede accu in het toetsenbord. Het grootste minpunt is de extreem hoge prijs. Voor reparatie ben je afhankelijk van een goede dealer of Microsoft zelf. Het is ons niet gelukt om de Surface Book te openen. Als de accu het begeeft zou je wel het toetsenbord met ingebouwde accu kunnen vervangen.