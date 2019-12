Microsoft Surface Go zakelijk (JST-00003)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 10-inch 2-in-1 pc is de kleinste tablet uit het Surface-programma van Microsoft. De Surface tablets hebben een Type Cover-toetsenbord dat je kunt loshalen waardoor je ze ook als tablet kunt gebruiken. De Surface Go weegt met keyboard maar 770 gram en zonder zelfs 530 gram, waardoor hij eenvoudig is mee te nemen. Windows is als tabletbesturingssysteem minder geschikt dan Android en iOS (iPad). Wel is dit is een interessant apparaat voor wie een lichte Windows-laptop zoekt voor niet al te veeleisend gebruik zoals internetten en tekstverwerken. Minpunt is de krappe 64 GB opslag op de SSD, waardoor je er niet veel programma's en grote bestanden op kwijt kunt. Microsoft heeft bij dit model een erg goed scherm ingebouwd met een zeer hoge resolutie en maximum helderheid en een prachtige kleurweergave.