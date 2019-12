Microsoft Surface Laptop 2 Burgundy (LQN-00031)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Microsoft Surface Laptop 2 met een i5-processor, 8 GB werkgeheugen en 256 GB ssd weegt 1,25 kilo en valt op door de luxe bekleding. Hij weegt maar 1,25 kilo en de i5 met 4 rekenkernen in combinatie met de 256 GB ssd maakt hem best vlot. Hij werkt zo'n 11 uur op de accu en heeft een erg goed scherm ingebouwd. Er is geen fysieke netwerkaansluiting, dus je moet via wifi verbinden of een los usbnetwerkkastje kopen. Voor reparatie ben je afhankelijk van Microsoft of de winkel van aankoop, want de Surface is geheel vastgelijmd en bevat geen schroefjes. Wij leenden deze laptop van fabrikant Microsoft. Op 13 februari 2019 zagen we hem in de winkel liggen bij o.a. Paradigit, MediaMarkt en Otto voor 1450 euro.