Microsoft Surface Laptop 2 Platinum (LQL-00008)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze variant van de Microsoft Surface Laptop 2 hebben we op 18 maart 2019 voor 999 euro gekocht bij Coolblue. De Surface Laptop 2 heeft een vlotte i5-processor aan boord met vier rekenkernen. De opslagruimte is 128 GB en dat is niet erg veel. De afwerking van deze laptop is heel luxe, met onder andere een laagje alcantarabekleding. Nadelen zijn de beperkte aansluitmogelijkheden en het feit dat het onmogelijk is deze laptop zelf te repareren. Het scherm is van zeer goede kwaliteit en biedt een resolutie van 2256x1504 pixels (beeldpunten). De accuduur is goed: 9,5 uur en dat maakt hem in combinatie met zijn lage gewicht ideaal om mee te nemen. Het is ons niet gelukt om de Surface te openen, alles is vastgelijmd. Voor reparaties ben je veroordeeld tot Microsoft of een goede dealer.