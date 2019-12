Microsoft Surface Laptop 3 Zwart (VGZ-00029)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De luxe Microsoft Surface Laptop 3 is zoals de naam doet vermoeden alweer de 3e generatie van de Surface Laptop. Hij is voorzien van een AMD Ryzen 5-processor. Verder heeft hij een 15 inch aanraakscherm met een hoge resolutie (meer dan full hd). Daarnaast is hij voorzien van een AMD videochip, 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslagruimte. Wij leenden deze Surface Laptop 3 van Microsoft, los kost hij op 21 november 1650 euro. Is deze luxe laptop zijn meerprijs waard? Bekijk de testresultaten bij het kopje testresultaat. Zijn ze niet zichtbaar? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap. De eerste 7 dagen zijn gratis.