Microsoft Surface Laptop Platinum (DAG-00014)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Surface Laptop is de eerste laptop van Microsoft. Dit is de Surface Laptop Platinum (DAG-00014). Hij heeft een heel erg luxe afwerking en een mooi scherm, maar weinig aansluitingen (1x USB en DisplayPort). Deze dure variant heeft voldoende opslagcapaciteit (256 GB SSD) en voldoende prestaties dankzij 8 GB werkgeheugen en een Intel Core i5-processor. Hij wordt geleverd met Windows 10S, dat tot eind 2017 gratis omgezet kan worden naar Windows 10 Pro. Daarna kost het waarschijnlijk ongeveer €50. Gratis upgraden raden we sterk aan, want in Windows 10S kun je alleen apps uit de Windows Store installeren. Dat maakt de gebruiksmogelijkheden van Windows 10S beperkt. Tijdelijk krijg je er ook 1 jaar Office 365 Personal bij. Als de laptop defect gaat ben je aangewezen op Microsoft of een goede dealer. Het is ons niet gelukt om het apparaat zelf te openen.