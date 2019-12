Microsoft Surface Pro 128GB + Type Cover

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Amerikaanse uitvoering, dit is met de Type Cover, een optioneel keyboard met 'echte' toetsen. Tablet met laptoptechniek, relatief zwaar (0,9 kg), goed Full HD 10,6 inch scherm met goede kijkhoek. Weinig aansluitingen (USB 3.0, MicroSD, Mini DisplayPort). Toetsenbord is optioneel. Het scherm is wel erg klein om net als bij een gewoon Full HD-scherm twee A4-pagina's volledig gelijktijdig te bekijken. De werktijd op de accu valt tegen voor een tablet. Tablet met aangesloten keyboard werkt niet prettig op schoot, wel op een tafel. Daardoor geen geen volwaardig alternatief voor laptop. Deze laptop heeft 0,8 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwalitet van het toetsenbord,