Microsoft Surface Pro 2 128GB + Type Cover

Tablet met laptoptechniek en een ingebouwde standaard. De standaard van deze nieuwe editie heeft twee standen. Voor tabletbegrippen erg zwaar: 0,92 kilo, maar goede prestaties dankzij de snelle SSD. Hoewel het een tablet is, kan je niet zonder toetsenbord of muis, deze variant is getest met de Type Cover, een matje met échte toetsen. Maar dat typt lang niet zo lekker als een echt keyboard. Want de desktopsoftware van Windows werkt nog niet prettig met alleen een aanraakscherm. De werktijd op de accu is erg goed van deze tablet. Het scherm is een Full HD (1920x1080) en biedt een prima kijkhoek. Deze laptop heeft 0,6 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwalitet van het toetsenbord,