Microsoft Surface Pro 2017 (FKH-00003) + Type Cover

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Getest inclusief los verkrijgbare Type Cover t.w.v. 180 euro. De Surface Pro 2017 (FKH-00003 is het topmodel van de Surface Pro. De tablet die ook als laptop te gebruiken is. Daarvoor heb je een optioneel keyboard nodig van 180 euro. En dat is eigenlijk essentieel. De i7 in combinatie met de 512 GB grote SSD maken hem snel. Daarnaast heeft hij 16 GB werkgeheugen en dat maakt dat je ook zware programma's kunt draaien. Als de Surface Pro defect gaat ben je aangewezen op Microsoft of een goede dealer. Het is ons niet gelukt om het apparaat zelf te openen. In de stroomadapter zit een extra usb-poort die enkel bruikbaar is om mee te laden.