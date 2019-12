Microsoft Surface Pro 2017 (KJR-00003) + Type Cover

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Microsoft Surface Pro 2017 (KJR-00003) hebben we op 26 november 2018 ingekocht bij Paradigit voor 799 euro inclusief Type Cover. Dit ging om een actie, meestal moet je de Type Cover los aanschaffen voor meer dan 100 euro. Deze 2-in-1 computer zagen we ook liggen bij Coolblue, MediaMarkt en Amazon.de. De Surface Pro is een tablet met een ingebouwde standaard. De i5-processor is vlot, maar minder vlot dan de meest recente versies. De snelle SSD biedt slechts 128 GB opslagruimte, wat niet voor iedereen voldoende zal zijn. Het voordeel van dit apparaat is het lage gewicht, het mooie scherm en het compacte formaat. De accuwertkijd is bijna 9,5 uur: prima. Zelf repareren of uitbreiden van de Surface Pro is niet mogelijk, alles is vastgelijmd. Hiervoor ben je aangewezen op een goede dealer of Microsoft zelf.