Microsoft Surface Pro 3 i5 / 128GB + Type Cover

Luxe tablet met vierkant scherm. Het scherm heeft daardoor veel pixels, ondanks het relatief kleine schermformaat van 12 inch (2160x1440). De tablet is voorzien van een eigen standaard die traploos versteld kan worden, waardoor de optimale werkhoek gekozen kan worden. Hij heeft maar weinig aansluitingen: 1x USB, 1x MinI DisplayPort dat maakt dat het soms een beetje een gedoe is om extra apparatuur aan te sluiten. Deze variant heeft een Core i5-processor die prima prestaties biedt en 128 GB SSD-opslag, voldoende voor wie niet al te veel bestanden mee hoeft te nemen. Het keyboard is optioneel en eigenlijk onmisbaar. Deze versie hebben we met het keyboard getest. Zeker als het keyboard in een hoek tegen de tablet aan staat is het comfortabel, maar maakt het wel veel herrie. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,