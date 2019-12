Microsoft Surface Pro 4 (Core i5 / 256GB + Type Cover)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Getest inclusief los verkrijgbare Type Cover t.w.v. 150 euro. De Microsoft Surface Pro (7AX-00003) is één van de twee Core i5-versies van de Surface Pro 4. Dit is de versie met 256GB opslag, de andere die we ook hebben getest heeft 128GB opslag. Voor de hogere prijs heb je dus wat meer opslag, daarnaast heb je ook meer werkgeheugen tot je beschikking (8GB t.o.v. 4GB) Zeer rappe en complete tablet met een prachtig high-res beeldscherm. De vernieuwde Type Cover heeft een groter touchpad en de toetsen zijn verder van elkaar verwijderd waardoor typen zo goed als hetzelfde aanvoelt als typen op een goed laptoptoetsenbord.