Microsoft Surface Pro 4 (Core i7 / 256GB + Type Cover)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Getest inclusief los verkrijgbare Type Cover t.w.v. 150 euro. De Microsoft Surface Pro 4 (CQ9-00003) is één van de snelste versies, dankzij de core i7-processor en 8GB werkgeheugen. Verder is hij qua uiterlijk en functies identiek aan de eerder geteste varianten. Deze versie heeft 256GB aan SSD-opslag. Het is al met al een zeer vlotte hybride laptop-tablet combinatie met een mooi scherm. De vernieuwde Type Cover heeft een groter touchpad en de toetsen zijn verder van elkaar verwijderd waardoor typen ongeveer net zo goed aanvoelt als typen op een goed laptoptoetsenbord.