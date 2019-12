Microsoft Surface Pro 4 (Core M / 128GB + Type Cover)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Getest inclusief los verkrijgbare Type Cover t.w.v. 150 euro. Dit is de Core M-versie van de Surface Pro 4 (SU3-00003). Hierdoor is het de langzaamste versie maar hier staat tegenover dat hij geheel passief gekoeld is (in tegenstelling tot de core i5 en i7 varianten) waardoor hij muisstil is want er zitten geen bewegende onderdelen in dit apparaat. Hij is voorzien van hetzelfde fraaie beeldscherm als de andere Surface Pro 4's. De Core M-processor zorgt niet alleen voor een stillere computer, ook zorgt hij voor een langere werktijd op de accu, maar echt opzienbarend is het niet. De vernieuwde Type Cover heeft een groter touchpad en de toetsen zijn verder van elkaar verwijderd waardoor typen ongeveer net zo goed aanvoelt als typen op een goed laptoptoetsenbord. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,