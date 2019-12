Microsoft Surface Pro 6 Platina (LGP-00003)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Microsoft Surface Pro 6 kochten we halverwege maart 2019 voor 999 euro bij Paradigit. Het is een Windowstablet waaraan je een los aan te schaffen keyboard (kosten boven de 100 euro) koppelt om hem als laptop te gebruiken. Onder de motorkap vinden we een snelle processor met 4 rekenkernen en 128 GB opslagruimte. De tablet kun je dankzij de ingebouwde standaard eenvoudig neerzetten. Het scherm is uitstekend, maar glanst jammer genoeg wel. De accuduur is goed: bijna negen uur. Het is ons niet gelukt om de Surface te openen, alles is vastgelijmd. Voor reparaties ben je veroordeeld tot Microsoft of een goede dealer.