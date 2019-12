Microsoft Surface Pro 6 Platinum (KJT-00003)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Microsoft Surface Pro 6 wordt standaard geleverd zonder keyboard, zonder deze accessoire is hij lastig te gebruiken. Wij hebben hem getest inclusief Type Cover (het los aan te schaffen keyboard). De Surface Pro 6 heeft een i5-processor en een ssd ingebouwd. Dankzij de flexibele standaard kun je hem makkelijk rechtop neerzetten. De accuwerktijd is negen uur. De kwaliteit van het scherm is erg goed. Er is geen fysieke netwerkaansluiting, dus je moet via wifi verbinden of een los usbnetwerkkastje kopen. Voor reparatie ben je afhankelijk van Microsoft of de winkel van aankoop, want de Surface is geheel vastgelijmd en bevat geen schroefjes. De Surface Pro inclusief Type Cover hebben we geleend van fabrikant Microsoft. De Surface Pro zagen we op 13 februari 2019 voor 1350 euro te koop bij o.a. Megekko, Coolblue en MediaMarkt. Dit is zonder los aan te schaffen Type Cover van meer dan 100 euro.