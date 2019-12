Microsoft Surface Pro 7 (VDV-00003)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Microsoft heeft ook een nieuwe versie van de Surface Pro op de markt gebracht. Het is een tablet die je als Windowslaptop gebruikt met een los aan te schaffen Type Cover van ongeveer 150 euro. Dit is de Surface Pro 7 met de fonkelnieuwe Intel processor. Hij heeft een 12,3 inch aanraakscherm met een hoge resolutie (meer dan full hd), een Intel videochip, 8 GB geheugen en 128 GB opslagruimte. Dit lichte apparaat neem je makkelijk overal mee naartoe. Je kunt hem helaas niet zelf repareren, mocht een onderdeel niet goed werken. Wij kochten de Surface op 28 oktober 2019 voor 1049 euro bij Bol, de losse Type Cover van 150 euro was al in ons bezit. Benieuwd naar de prestaties? Bekijk de testresultaten bij het kopje testresultaat. Zijn ze niet zichtbaar? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap. De eerste 7