MSI CX70 0NF-216NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De combinatie van een relatief snelle processor en dito grafische kaart maken dit een erg aantrekkelijke laptop voor wie een laptop met een ruimer scherm zoekt. Het is zeker niet de snelste laptop, maar alles is goed in balans. Daardoor ook geschikt om moderne games te spelen. Zeer grote (1 TB) harde schijf. Wel is deze laptop relatief zwaar. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,