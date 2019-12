MSI GF63 9SC-203NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop weegt minder dan 2 kilo en is uitgerust met een potente videokaart waarmee je prima moderne games kunt spelen. Hij voldoet niet alleen voor games, maar is ook prima geschikt voor zwaar werk dankzij de snelle Intel Core i7-processor en 16 GB werkgeheugen. Een ander pluspunt is de ruime hoeveelheid opslag: 1256 GB (1000 GB hdd en een snelle 256 GB ssd). De accuwerktijd is met vijf uur niet het sterkste punt. Helaas valt het scherm tegen.