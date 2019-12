Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Begin mei 2018 hebben we de MSI GL62M 7REX-2281NL voor net geen 1100 euro ingekocht bij Coolblue, waar de laptop op dat moment exclusief verkrijgbaar was. Het is een vlotte laptop met een relatief laag gewicht (2,28 KG). De i7-processor is lekker snel en ook de GeForce GTX 1050 Ti is best snel en dat betekent dat je er ook moderne games op kunt spelen. De opslag is in handen van een ssd en een harde schijf. In totaal heb je 1128 GB opslagruimte. De prestaties van het scherm vallen een beetje tegen. De accuwerktijd van nog geen 4 uur valt ook negatief op, andere geteste gaminglaptops halen 2 uur extra.