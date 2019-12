MSI GS70 2PE-290NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Superdeluxe laptop gericht op gamers. Voorzien van een 17,3 inch scherm: maar erg plat. Fijn keyboard - maar met Windows-toets rechts van de spatiebalk - gemaakt voor gamers. De Core i7 quad-core processor en de videokaart van Nvidia zijn erg snel. Ook is deze laptop voorzien van twee SSD's die samenwerken in een RAID 0-volume voor meer snelheid en ook is er een 1 TB harde schijf ingebouwd. Veel luxe, jammer genoeg is de ventilator van deze laptop vrijwel continu actief. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:teveel herrie(gezoem),