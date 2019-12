Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De MSI GV62 8RC-216NL hebben we 15 juli 2019 aangeschaft bij Coolblue voor net geen 1000 euro. Deze MSI laptop heeft een snelle i7-processor aan boord en is dus geschikt voor zwaar werk. Wel is hij met zijn 2,3 kilo aan de zware kant voor een laptop met een 15 inch-scherm. Hij heeft veel (16 GB) werkgeheugen en 1128 GB opslagcapaciteit. Hierdoor is hij geschikt voor het zwaardere werk. Ook heeft hij een moderne videokaart waarmee je moderne games kunt spelen. De accuwerktijd valt tegen: 3,5 uur. Sommige gaminglaptops halen een hogere accuduur.