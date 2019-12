MSI P65 Creator 8RD-030NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een zeer krachtige laptop met een bijzonder snelle 6-core Intel i7-processor en een ruime 16 GB aan werkgeheugen. Voor wie een laptop zoekt voor doorsnee dagelijks gebruik zijn deze specificaties misschien wat te veel van het goede. Alleen voor serieuze foto- of videobewerking of het spelen van games heb je wat aan al die snelheid. Verder beschikt de MSI P65 over een relatief ruime 512 GB SSD en een Nvidia GTX 1050ti grafische kaart. Met dit laatste is de laptop ook bruikbaar om moderne games op te spelen. De accuwerktijd is zo'n 7,5 uur en ook dat is behoorlijk best goed. We hebben deze laptop gekocht voor €1650 bij Coolblue.