Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De 14 inch MSI PS42 8M-208NL hebben we op 18 februari 2019 voor 999 euro gekocht bij Coolblue, maar we zagen hem ook verkrijgbaar bij andere winkels. MSI kennen we vooral van de gaminglaptops, maar deze MSI heeft aan de vormgeving te zien een andere doelgroep. Hij heeft een snelle processor aan boord en weegt maar 1,17 kilo. Dat maakt dat hij makkelijk mee te nemen is. Dit gewicht is heel laag voor een laptop met een 14 inch scherm. De accuwerktijd is bijna 6 uur en dat is niet meer dan redelijk. De onderkant van de laptop zit vast met 12 schroefjes. Nadat je de onderkant hebt verwijderd kun je de accu vervangen. Voor het vervangen van opslag, werkgeheugen en wifi-chip ben je waarschijnlijk afhankelijk van een goede dealer of MSI zelf. Het is ons niet gelukt om deze onderdelen te verwijderen.