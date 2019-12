MSI PS42 8RB-206NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop weegt maar 1,2 kilo, maar heeft desondanks een pittige Intel i7 quad-core processor aan boord. In combinatie met de 256 GB SSD en de 8 GB aan werkgeheugen maakt deze processor de laptop zeer vlot, en snel genoeg voor bijna alle toepassingen, behalve games. De Geforce MX150 grafische chip is niet erg krachtig en alleen geschikt voor gamen op lage instellingen. Het scherm van de MSI is opvallend goed afgesteld. Voor toepassingen waarbij een goede kleurweergave belangrijk is, zoals fotobewerking, is dat een belangrijk voordeel. Het geheugen is in theorie uitbreidbaar naar 16 GB, maar daarvoor is het nodig om het hele moederbord eruit te halen. Dat is een heel karwei. We hebben deze laptop geleend van MSI.