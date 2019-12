Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De MSI PS63 Modern 8SC-003NL ligt op 19 juni 2019 in de winkel bij o.a. Informatique (1599 euro), Coolblue (1599 euro) en Azerty (1765 euro). Deze laptop weegt maar 1,64 kilo, wat erg licht is voor een laptop met een 15,6 inch scherm. Ook is hij voorzien van een goed scherm en voldoende opslagruimte in de vorm van een snelle 512 GB ssd. De i7-procesor is een moderne variant met 4 rekenkernen en die is best vlot. Dankzij de GTX 1650 grafische processor kun je er ook games mee spelen of andere zware 3D (ontwerp)programma's. De accuwerktijd is vier uur, niet super, maar ook niet slecht voor een apparaat met deze specificaties. We hebben deze laptop halverwege mei 2019 geleend van fabrikant MSI.