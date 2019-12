MSI S12 3M-041NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Mini laptop met een voor dit formaat relatief comfortabel keyboard. Hij weegt maar 1,2 kilo en is dus makkelijk mee te nemen. Een nadeel is de wel heel erg trage processor, waardoor veel taken veel tijd kosten. Pluspunt is de erg grote harde schijf van 750 GB, de werktijd op de accu valt tegen: slechts 4 uur als we de laptop licht belasten. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,