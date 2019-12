Packard Bell EasyNote LE69KB-1143NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Laptop met een groot scherm (17,3 inch) en daardoor ook relatief zwaar (2,84 kg). De makke van dit model is de processor: deze is heel erg traag, waardoor veel toepassingen langzaam zijn. Eigenlijk alleen geschikt voor eenvoudig Office en internet-gebruik. Deze computer is mogelijk zelfs trager dan je huidige laptop.