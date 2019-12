Packard Bell EasyNote LE69KB-1145NL8

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Laptop met een groot scherm, 2,83 kilo zwaar en dus niet echt licht. De harde schijf is voldoende groot en de voorzieningen zijn redelijk op pijl. Ook de werkduur van 6 uur als je het rustig aan doet is prima. Maar de processor is de makke van dit apparaat: die is heel erg traag. Dat maakt deze computer langzaam in het gebruik. Waarschijnlijk is uw hudige computer sneller. Deze laptop heeft 0,3 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,