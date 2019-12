Packard Bell EasyNote LE69KB-1243NL8.1

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AMD-processor van deze machine lijkt razendsnel als we het typeplaatje mogen geloven. Maar helaas blijkt uit de tests dat hij niet veel meer dan basisprestaties haalt oftewel heel snel is hij niet. De 320 GB harde schijf is toereikend. Pluspunt zou het 17,3 inch scherm moeten zijn: dat is relatief groot maar heeft met 1600x900 pixels een relatief lager resolutie waardoor het beeld er niet zo scherp uitziet. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,