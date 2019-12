Packard Bell EasyNote LK11-BZ-121NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Eenvoudige instaplaptop. De AMD-processor is traag, maar grafisch wel in staat om HD-video af te spelen. De 6 GB werkgeheugen is vanwege de traagheid van de processor vrijwel overbodig. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,