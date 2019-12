Packard Bell EasyNote TE69BM

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Instaplaptop met 320 GB harde schijf en een quad-core Celeron-processor. Dat laatste lijkt heel snel, maar is het in de praktijk niet. Dit is een simpele laptop met prestaties die erg beperkt zijn, net geschikt voor een beetje internet en een beetje Office. Maar meer ook niet. Pluspunt is wel het relatief lage gewicht (1,98 kilo) en de werktijd op de accu. Deze laptop heeft 0,3 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,