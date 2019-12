Packard Bell EasyNote TE69KB-1143NL8nO

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Relatief lichte 15,6 inch laptop. Een computer die gemiddelde mogelijkheden biedt, maar lijdt onder het feit dat er een erg trage processor is ingebouwd. Deze chip bepaalt grotendeels de snelheid van de computer en in dit geval stelt dat niet veel voor. Grote kans dat je huidige computer sneller is. Pluspunt is dat dit model een 500 GB harde schijf aan boord heeft, voldoende ruimte voor je bestanden. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,