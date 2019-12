Peaq PMM C2010-I02N1

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze goedkope laptop van Peaq (het huismerk van de Media Markt) is ook bruikbaar als tablet en weegt maar 1,1 kilo. Zonder toetsenbord weegt de tablet 0,6 kilo. De prestaties zijn matig en de opslag is met 64 GB in de praktijk al snel te weinig. De werktijd op de accu is 6 uur en ook dat valt tegen. Een belangrijk minpunt is dat dit eigenlijk een Windows 8 laptop is, wat te zien is aan de sticker aan de onderzijde. Hij is voor de verkoop van Windows 10 voorzien, maar dan wel van een heel oude versie van dit besturingssysteem. Upgraden naar een recente versie is vanwege de beperkte capaciteit lastig en duurt waarschijnlijk bovendien erg lang. Ook geeft een driver regelmatig foutmeldingen, waarschijnlijk ook omdat die eigenlijk voor Windows 8 bedoeld is. Al met al komt dit rommelig over.