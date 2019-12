Peaq PMM P1011 - I12N1

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De PMM P1011 - I12N1 is een 2-in-1 apparaat met afneembaar scherm. Kloppend hart is een Intel Celeron met 2 GB gheugen en 64 GB eMMC opslag. Apparaat presteert redelijk, maar het scherm heeft een lage helderheid. Werktijd op de accu is uitstekend. Deze laptop heeft 0,5 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,