Peaq PMM P1011 - I1NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Laptop/tablet, voorzien van een mooi Full HD-scherm. Het scherm kan los als tablet worden gebruikt, maar weegt wel 710 gram. De tablet heeft 64 GB opslag aan boord en dat is in de praktijk best weinig. Aan de zijkant van de dock zitten twee standaard USB-aansluitingen. USB 3.0 is ook mogelijk, via het speciale (meegeleverde) kabeltje en de micro USB-aansluiting op de tablet. Het werkgeheugen is slechts 2 GB en dat is te merken als je deze laptop wat intensiever gebruikt. In het dock zit ook een accu, waardoor de combinatie van laptop en dock lang werkt op een acculading. Deze laptop heeft 0,4 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,