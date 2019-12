Peaq PMM P1011 - I2NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Laptop/tablet, voorzien van 4 GB werkgeheugen, 64 GB opslag in de tablet en 500 GB in de dock. Zo kunt u veel data meenemen, al is die alleen toegankelijk als de tablet op de dock is geplaatst. De specificaties zijn heel goed met onder andere ook 802.11ac WiFi (de nieuwste standaard). De tablet wordt geleverd met een stylus en een kabeltje waarmee de micro USB 3.0-aansluiting ook als echte USB 3.0-aansluiting bruikbaar is.