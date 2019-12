Peaq PNB C1015 - I2NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

15,6 inch laptop met een 1 TB (1000 GB) harde schijf, 6 GB geheugen en een Pentium-processor. Die laatste is niet zo heel snel, maar toch is er prima met deze laptop te werken: mede vanwege de 1 TB grote SSHD. Prettig is ook dat dit model voorzien is van (snelle) 802.11ac WiFi. Pluspunt is ook het mooie, matte Full HD-scherm met prima kijkhoek. Deze laptop wordt geleverd met 3 jaar garantie.