Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Peaq PNB C2015-I2N1 is exclusief verkrijgbaar bij MediaMarkt en daar ook ingekocht. Hij werd gepromoot in de MediaMarkt-folder van halverwege mei. De laptop heeft een interessante configuratie en een aantrekkelijke prijs. Hij heeft bijzonder veel opslagruimte door de combinatie van een 128 GB SSD en een 1500 GB traditionele harde schijf. De prestaties van deze laptop vallen enorm tegen. We hebben deze laptop 2x ingekocht vanwege de slechte prestaties. Ook het 2e model blijkt erg traag. Deze Peaq is veel trager dan laptops met vergelijkbare componenten (processor, harde schijf en dergelijke) waardoor het oordeel voor snelheid zwaar onvoldoende is geworden. Het werkgeheugen e.d. zijn bereikbaar door 14 schroeven los te draaien en de onderplaat los te wrikken. Het geheugen zit echter vast (gesoldeerd) en is niet vervangbaar. En om de traditionele harde schijf en SSD te vervangen moet je nog eens vele schroeven verwijderen.