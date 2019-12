Peaq PNB C2015-I5N2

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop van het merk Peaq is alleen te koop bij mediamarkt.nl. Hij heeft een 15,6 inch full hd scherm met een matte afwerking. Pluspunten zijn de enorme SSD van 512 GB en de vlotte Core i5-processor. Helaas is dit wel een iets ouder model, maar daar is in de praktijk weinig van te merken.