Peaq PNB S1013-I5N1 Ultra

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop van Peaq (het huismerk van Media Markt) is een van de lichtste 13-inch modellen in onze test, met een gewicht van maar 870 gram. Dat maakt hem zeer geschikt om mee te nemen. Ondanks zijn lage gewicht is het toch een volwaardige laptop met een - weliswaar verouderde - Intel Core i5, 256GB SSD en 8GB werkgeheugen aan boord. Hierdoor start de laptop snel op en is hij behoorlijk snel in het gebruik. Een belangrijk minpunt is het tegenvallende toetsenbord: dat tikt niet fijn door de grote afstand tussen de toetsen. De accuwerktijd is met zes uur ook niet indrukwekkend. We kochten de laptop voor €800 bij Media Markt.