Peaq PNB S1015 - I1NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De processor van deze laptop is niet zo snel, maar het scherm is heel erg mooi. Het is een Full HD-scherm, 15,6 inch groot en voorzien van IPS-techniek. Daardoor is de kleurweergave en de kijkhoek heel erg goed. Pluspunt is ook de 802.11ac WiFi en de gigabit-netwerkaansluiting. Ook de werktijd op de accu is vrij goed te noemen. Jammer van de trage processor.